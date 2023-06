EUR/USD wieder über Marke von 1,090 USD

Am Vortag hieß es im Insight: "Der Durchbruch über den 50er-EMA hat bereits stattgefunden. Solange sich EUR/USD nun über dem 50er-EMA halten kann, ist direkt mit weiter steigenden Kursen zum Widerstand bei 1,089 USD zu rechnen. Korrekturen sollten spätestens im Bereich des 10er-EMA auslaufen, der aktuell bei 1,077 USD notiert." Der Widerstand um 1,089/1,090 USD wurde bereits überwunden. Die nächste Anlaufmarke befindet sich nun am 200er-EMA bei 1,107 USD und am Widerstand um 1,109 USD.

Die Long-Position ist gut im Rennen, der Stopp wird auf 1,085 USD nachgezogen.