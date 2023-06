Rheinmetall - Munitions-Rahmenvertrag mit Bundesrepublik erwartet

Zuvor hieß es im Insight: "Die erwartete Korrektur sollte zunächst bis zum 10er-EMA laufen. Dann muss der Durchbruch nach unten erfolgen, damit der Abwärtstrend weiterhin gültig ist. Bei einem möglichen Rücklauf kommt es darauf an, ob die Papiere den 10er-EMA nachhaltig nach unten durchbrechen. In diesem Fall wäre mit einer Fortsetzung des Abwärtstrends zu rechnen. Oder ob sich die Aktien im Bereich um den 10er-EMA fangen können. In diesem Fall wäre dies ein Zeichen für eine weitere Erholung."

Der 10er-EMA konnte am Vortag im Tagestief bei 243,00 Euro erreicht und verteidigt werden. In der Folge zog das Papier von Rheinmetall wieder hoch und ging bei 247,70 Euro aus dem Handel. Am heutigen Freitag eröffneten die Aktien von Rheinmetall mit einem Gap-up und zeigen sich aktuell bei 256 Euro höher. Angetrieben werden die Papiere durch Aussagen des Vorstandschefs Armin Papperger über einen umfangreichen Munitions-Rahmenvertrag mit der Bundesregierung.