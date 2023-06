Der Grund für den Anstieg der Wall Street-Indizes gestern (vor allem des Nasdaq) waren Optionen: gestern das höchste jemals verzeichnete Volumen von Call-Optionen vor dem heutigen großen Verfall. Gekauft wurden vor allem Big-Tech-Werte, also die großen Gewinner seit Jahresbeginn. Das alles trotz einer "hawkishen Zinspause" der Fed und einer ultrahawkishen EZB, die fast zur Bundesbank mutiert zu sein scheint und weitere Zinsanhebungen ankündigte. Die Wall Street wird derzeit von einem euphorischen Sentiment getrieben, das sich über Optionen in Markt-Mechnaik umsetzt: der Kauf von Call-Optionen zweingt Market-Maker, das Underlying zu kaufen, sodass sich die Bewegungen dynamisch verstärken. Aber in den letzten Jahren folgte auf den Juni-Verfall (heute 2.größter Verfall der Geschichte) eine scharfe Korrektur..

