Braunschweig (ots) - Wer bei der Polizei, der Feuerwehr oder im Rettungsdienstarbeitet, leistet jeden Tag einen Dienst für die Gesellschaft - allerdingsbergen diese anspruchsvollen Berufe auch Risiken. Wer in ein Beamtenverhältniseintritt, sollte daher frühzeitig Vorkehrungen für den Vermögensaufbau, dieAltersvorsorge und die richtigen Versicherungen treffen, wissen Enis Eisfeld undKolja Schneider. Die beiden Experten waren früher selbst Polizisten und haben essich mit Blaulichtversichert zur Aufgabe gemacht, die "Helden des Alltags"individuell abzusichern.Beamte und andere Staatsdiener genießen einige Vorteile durch den Dienstherrn,müssen jedoch versicherungsmäßig vieles beachten. Welche Krankenversicherung istoptimal? Wer springt bei Dienstunfähigkeit ein und benötigt man eineDiensthaftpflichtversicherung? Auch stellt sich als Beamter die Frage nach derrichtigen Vorsorge für den Ruhestand, um trotz finanzieller Verpflichtungen nochMittel für den Vermögensaufbau zu haben. Komplexe Fragen, die oft nur mit derHilfe erfahrener Experten zu beantworten sind. "Die öffentlichen Haushaltestehen immer mehr unter Druck - zudem ist vielen Beamten nicht bewusst, dass esbei ihnen spezielle Risiken gibt", erklärt Enis Eisfeld. "Zum Beispiel kann eineDienstunfähigkeit schnell zu finanziellen Engpässen führen, weil noch einigeJahre bis zur Pension vergehen können. Wer hier privat vorgesorgt hat, ist klarim Vorteil", ergänzt Kolja Schneider.Die beiden Experten und ehemaligen Polizisten wissen genau, worauf es bei derAbsicherung von Beamten und Staatsdienern ankommt. Mit Blaulichtversichert habensie sich genau auf diesen Bereich spezialisiert, um den Besonderheiten undRisiken Rechnung zu tragen, denen Polizisten oder Feuerwehrleute in ihremberuflichen Alltag begegnen. Dabei wollen Enis Eisfeld und Kolja Schneider auchLücken bei der beamtenrechtlichen Versorgung aufzeigen und diese durch dierichtige Absicherung vermeiden. In Zusammenarbeit mit einer großen deutschenPolizeigewerkschaft haben sie daher schon viele Anwärter und Polizeibeamtemarktneutral und transparent beraten - heute ist Blaulichtversichert die Nummereins für die individuelle Beratung der Beamtenschaft.Welche Vorteile eine neutrale Finanzberatung für Beamte hatEinige Versicherungen und Anbieter von Finanzprodukten werben bereits mitspeziellen Tarifen für Beamte. Allerdings greifen deren Versicherungsvertreternaturgemäß nur auf ihre eigenen Produkte zurück - ein unabhängiger Vergleich mitanderen Produkten findet nicht statt. Eine neutrale Beratung kann demgegenüberjedoch tatsächlich alle verfügbaren Versicherungen und Finanzprodukte