HINEN 'White+Black' Lösung - Neue Smart Box und ES100 Energy Storage Systeme beeindrucken auf der Smarter E Europe 2023 (FOTO)

Mit der brandneuen Lösung 'White+Black' stellte HINEN seine neuesten Produkte,die Smart Box und das Smart String Energy Storage System ES100, vor, die bei denTeilnehmern auf großes Lob und Interesse stießen. Die Smart Box ist einewichtige Komponente eines Heim-Solaranlagen-Systems, das bei einerNetzunterbrechung in den Off-Grid-Modus wechseln und auch als zuverlässigeNotstromquelle für Haushalte dienen kann. Der ES100 ist ein universellesEnergiespeichersystem, das für verschiedene Anwendungen geeignet ist undzuverlässigen Strom aus verschiedenen Quellen liefert, automatisch verwaltetwird, um eine optimale Effizienz und minimale Wartung zu gewährleisten und überFernüberwachungs- und Fernwartung verfügt.Pressekontakt:VP von HINEN: Billy Limailto:billy@hinen.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/170743/5535566OTS: HINEN Technology Limited

München, Deutschland (ots) - HINEN, eine führende Marke mit vollständiger Industriekette und einem breiten Spektrum an Lösungen, nahm vom 14. bis 16. Juni an der Smarter E Europe 2023 Messe in München teil. HINEN präsentierte seine umfassende Industriekettenproduktion, einschließlich LiFePO4-Batteriezellenproduktion und Recycling, energiesparende und Haushalts-Energiespeichersysteme sowie C&I-Speichersysteme, die viele Besucher anzogen und HINEN als eine der wenigen Marken lobten, die all diese Leistungen aus einer Hand anbieten.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer