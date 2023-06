HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft Ströer auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Ströer auf "Buy" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Mit dem Erfolg des Chatbots ChatGPT sei Künstliche Intelligenz (KI) in aller Munde, auch auf der Investorenveranstaltung des Werbekonzerns in Skandinavien, schrieb Analyst Simon Keller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Außenwerbebereich komme KI bereits zum Einsatz. Den größten Einfluss könne KI aber auf Statista haben./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2023 / 08:05 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2023 / 08:19 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stroeer Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 45,14EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING

Analyst: Simon Keller

Analysiertes Unternehmen: Ströer

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 71

Kursziel alt: 71

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m