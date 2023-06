Tarifverhandlungen bei der Bahn fortgesetzt

BERLIN (dpa-AFX) - Im Tarifstreit bei der Deutschen Bahn haben Gewerkschaft und Arbeitgeber am Freitag am fünften Verhandlungstag in Folge ihre Gespräche wieder aufgenommen. Ob eine Einigung gelingt oder ob Fahrgästen möglicherweise ein weiterer Warnstreik droht, blieb zunächst offen. Vertreter des Konzerns und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft äußerten sich nicht zum Stand der Dinge. Beide Seiten hatten sich für diese Verhandlungsrunde bis zum Freitag Zeit genommen.

Themen sollten zum Ende hin Entgelterhöhungen und die Laufzeit des Tarifvertrags sein. Die Gewerkschaft hatte bei einer Zwischenbilanz am Mittwoch hervorgehoben, es gebe dabei viel Konfliktpotenzial. Sie hat in der laufenden Tarifrunde mit Warnstreiks bislang zweimal den Bahnverkehr weitgehend lahmgelegt.

Die EVG fordert für gut 180 000 Beschäftigte bei der Deutschen Bahn (DB) einen Festbetrag von mindestens 650 Euro pro Monat mehr oder zwölf Prozent bei den oberen Entgeltgruppen. Die Laufzeit soll nach ihren Vorstellungen zwölf Monate betragen.

Die Bahn hatte zuletzt bei einer Laufzeit von 24 Monaten zwölf Prozent mehr in mehreren Stufen bei den unteren Entgeltgruppen in Aussicht gestellt. Insgesamt zehn Prozent mehr sollen die mittleren Gruppen bekommen und acht Prozent die oberen. Die erste Erhöhungsstufe soll demnach noch dieses Jahr kommen. Hinzu kommt eine Inflationsausgleichsprämie in mehreren Zahlungen von insgesamt 2850 Euro, die steuer- und abgabenfrei ausfällt./bf/DP/stk