Jackery präsentiert auf der Intersolar Europe den Solar Generator 2000 Plus - sein Vorzeigemodell, das umweltfreundliche Energie für alle liefert

MÜNCHEN, 16. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Jackery, ein weltweit führendes Unternehmen für innovative tragbare und umweltfreundliche Energielösungen für den Außenbereich, ist stolz darauf, sein Vorzeigemodell – den brandneuen Jackery Solar Generator 2000 Plus – auf der Intersolar Europe vorzustellen, die vom 14. bis 16. Juni in der Messe München stattfindet.

Unter dem Motto „Connecting Solar Business" bringt die Intersolar Europe, die weltweit führende Messe der Solarindustrie, Branchenakteure und Fachleute aus aller Welt in München zusammen. Der Stand von Jackery und seine Produkte mit innovativer Technologie zogen rund 500 Kunden und Vertreter an, die sich ausführlich informieren wollten. Bei der Präsentation empfing Jackery die europäischen Technologiemedien zu Interviews über die Marke und das neue Produkt. Die innovative und einwandfreie Leistung des Jackery SG 2000 Plus hinterließ einen tiefen Eindruck bei den anwesenden Medienvertretern.