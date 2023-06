Adobe reitet die KI-Welle und ist kaum zu bremsen: "Freuen und laufen lassen"

Adobes Umsatz lag im zweiten Quartal bei 4,82 Milliarden US-Dollar, der Gewinn je Aktie bei 3,91 US-Dollar. Das war mehr, als der Markt erwartet hatte. Auch die Erwartungen für das Gesamtjahr wurden angehoben. Die Reaktion der Märkte ließ nicht lange auf sich warten. Die Aktie ging mit einem Plus von knapp drei Prozent bei 490 US-Dollar aus dem Handel. Vorbörslich liegt die Aktie am Freitag nochmals knapp vier Prozent im Plus.

Seit Anfang Mai hat der Kurs damit um 50 Prozent aufgeholt. Und obwohl das All Time High bei 688 US-Dollar aus dem November 2021 noch ein gutes Stück entfernt ist, sehen manche Analysten die Aktie schon wieder auf einem guten Weg dorthin.