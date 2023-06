Patrick Grabowski 3 Strategien, wie Direktvertriebsagenturen ihre Kunden binden (FOTO)

Hameln (ots) - Mit der United Promotion GmbH sind die beiden Gründer und

Geschäftsführer Ali Türüt und Patrick Grabowski die deutschen Marktführer im

Bereich Glasfaser-Direktvertrieb. Ihre Betreuung und ihr Netzwerk aus

Vertriebspartnern und namhaften Kunden öffnen Menschen, die in den

Direktvertrieb einsteigen wollen, in der Telekommunikationsbranche Tür und Tor.

Hier erfahren Sie, wie Direktvertriebsagenturen es schaffen, ihre Kunden an sich

zu binden.



Ob Glasfaser, Autos oder Versicherungen - seit einigen Jahren erlebt der

Direktvertrieb einen regelrechten Boom. Quereinsteiger wie auch eingefleischte

Verkaufs-Experten haben solo oder in Vertriebsagenturen die Chance,

selbstbestimmt zu arbeiten und erfolgreich zu werden. Mindestens ebenso wichtig

wie das Verkaufstalent selbst ist im Direktvertrieb jedoch die Fähigkeit, mit

dem Auftraggeber zurechtzukommen. Patrick Grabowski und Ali Türüt wissen, dass

dies nur funktioniert, wenn beide Partner ein Verhältnis aufbauen, das von

gegenseitigem Vertrauen geprägt ist. "Zuverlässigkeit und Respekt sind die

Eckpfeiler einer jeden langfristigen und erfolgreichen Zusammenarbeit", betont

Patrick Grabowski, der gemeinsam mit Ali Türüt die United Promotion GmbH leitet.