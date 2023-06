Jahreskongress 2023 der Europäischen Akademie für Allergologie und klinische Immunologie Studie zeigt Auswirkungen der Luftverschmutzung auf die Atemwege von Elitesportlern in der frühen Karriere

Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Eine kürzlich in Belgien durchgeführte

Studie hat die potenziellen Auswirkungen der Luftverschmutzung auf die Atemwege

von Spitzensportlern in ihrer Frühkarriere aufgezeigt. Während körperliche

Betätigung bekanntermaßen die allgemeine Gesundheit verbessert, deutet die

Studie darauf hin, dass intensive körperliche Aktivität in einer verschmutzten

Umgebung als Stressfaktor für die Atemwegsbarriere wirken kann. Die

Zusammenfassung wurde am 11. Juni auf dem Jahreskongress der Europäischen

Akademie für Allergologie und klinische Immunologie (EAACI) in Hamburg

vorgestellt.



Die Studie konzentrierte sich auf junge Elitesportler im Alter von 12 bis 18

Jahren und zielte darauf ab, die Exposition und Auswirkungen von

Luftschadstoffen auf ihre Atemwege zu untersuchen. Die Ergebnisse liefern

wertvolle Erkenntnisse über die Gesundheit der Atemwege junger Sportler und

geben Aufschluss über die potenziellen Folgen intensiver sportlicher Betätigung

in Gebieten mit hoher Luftverschmutzung.