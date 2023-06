Bain-Studie zu Kundenerwartungen in der Assekuranz / Versicherte wünschen sich mehr Hilfe bei der Risikovermeidung

München (ots) -



- Rund 60 Prozent der Deutschen sind offen für zusätzliche Angebote ihrer

Versicherung, mit denen sich Schäden verhindern oder verringern lassen

- Besonders gewünscht sind Belohnungen für sicheres Fahren, Warnungen vor

Bedrohungen des Eigenheims und Unterstützung bei der Ärztewahl

- Versicherungen zögern bei Erweiterung ihres Portfolios um entsprechende

Services

- Einstieg in diese Zukunftsmärkte setzt konsequente Digitalisierung voraus



Die Erwartungen an Versicherungen ändern sich. Insbesondere die stark umworbenen

Millennials, Familien, in Städten Lebende sowie Vermögende sehen Versicherungen

nicht mehr nur in der Rolle als Schadenregulierer, sondern auch als

Ansprechpartner für alle Themen rund um die Vermeidung und Verringerung von

Risiken. Dies stellt die internationale Unternehmensberatung Bain & Company in

ihrer Studie "Customer Behavior and Loyalty in Insurance: Global Edition 2023"

fest, für die mehr als 28.000 Versicherte in 14 Ländern befragt wurden, darunter

gut 1.000 in Deutschland. Darüber hinaus wird aufgezeigt, welche Chancen und

Herausforderungen sich daraus für die Branche ergeben.