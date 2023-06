Work-Life-Balance Warum es nur ein Mythos ist (FOTO)

Monheim (ots) - Thorsten Bader leitet als Geschäftsführer das Medienunternehmen

AF Media. Gemeinsam mit seinem Team teilt er wertvolles Wissen in den Bereichen

Steuern, Immobilien und Unternehmertum mit Menschen auf ihrer unternehmerischen

Reise. Durch sein Coaching unterstützt er seine Kunden dabei, Erfüllung im Beruf

zu finden und so finanzielle und persönliche Unabhängigkeit zu erreichen. In

diesem Artikel geht der Experte auf die Bedeutung einer erfüllenden Arbeit ein

und enthüllt den Mythos der Work-Life-Balance.



Die Work-Life-Balance ist in aller Munde. Arbeitnehmer erhoffen sich dadurch

Glück und Ausgeglichenheit, während Unternehmer auf eine gesteigerte

Leistungsfähigkeit und Produktivität bauen. Doch oft bleiben diese Ziele

unerreicht. Die meisten Arbeitnehmer und Unternehmer werden trotz vermeintlich

optimaler Work-Life-Balance weder glücklicher noch produktiver. Die Gründe dafür

sind vielschichtig und gehen weit über das bloße Gleichgewicht zwischen Arbeit

und Freizeit hinaus. Thorsten Bader, Geschäftsführer der AF Media (AFM GmbH),

weiß um die tieferliegenden Probleme. "Eine Arbeit, die keinen Spaß macht und

nicht erfüllt, kann auch durch eine perfekte Balance zwischen Arbeit und

Freizeit nicht kompensiert werden."