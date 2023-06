Xi Jinping empfängt Bill Gates

PEKING (dpa-AFX) - In den Spannungen zwischen China und den USA hat Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping den Milliardär Bill Gates in Peking empfangen. Der Präsident nutzte das Treffen am Freitag, um die guten Absichten Chinas und die Notwendigkeit des Austausches zu unterstreichen. "Die Grundlage der Beziehungen zwischen China und den USA liegt bei den Menschen", gab Außenamtssprecher Wang Wenbin vor der Presse die Worte von Xi Jinping wieder. "Wir haben immer Hoffnung in das amerikanische Volk gesetzt und hoffen, dass die Freundschaft zwischen beiden Völkern weitergeht."

Das Treffen mit dem Microsoft -Gründer und Philanthropen, der mit seiner Stiftung auch Projekte in China fördert, erfolgte vor dem lange erwarteten Besuch von US-Außenminister Antony Blinken am Sonntag und Montag in Peking. Es weckte bei Beobachtern die Frage, ob Xi Jinping vielleicht auch den amerikanischen Chefdiplomaten in Peking empfangen würde. Es wäre protokollarisch nicht üblich, könnte aber als besondere Geste gewertet werden.