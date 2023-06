Berlin (ots) - Kennenlernen, vernetzen, motivieren - dieser Idee folgten rund

300 Aussteller, 2.000 Gäste und auch Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister

Dr. Robert Habeck. Zu entdecken gab es beim Innovationstag Mittelstand am 15.

Juni 2023 zahlreiche Projekte aus den Förderprogrammen des Ministeriums. Die

Bereiche Nachhaltigkeit und Klimaschutz sowie Digitales und Gesundheit standen

im Fokus.



"Der größte Teil der deutschen Wertschöpfung findet im Mittelstand statt",

würdigte Bundesminister Dr. Robert Habeck die anwesenden kleinen und mittleren

Unternehmen (KMU). Habeck stellte heraus, dass die deutsche Wirtschaft nach den

überstandenen Krisen der letzten Jahre jetzt noch die strukturellen Krisen

überwinden müsse: "Kluge Köpfe und kreative Energie schaffen die Grundlagen

unserer Zukunft".





Vom biobasierten Bootsbau über das KI-gesteuerte Bewässerungssystem der Zukunftbis hin zur VR-Schulungssoftware für Pflegepersonal - der InnovationstagMittelstand lieferte Einblicke in die Ergebnisse der vom Ministerium gefördertenProjekte und zeigte dabei ein großes Spektrum an Innovationen aus zahlreichenBranchen, Themenbereichen und Technologiefeldern.Neben Bundesminister Habeck nutzte auch Michael Kellner, ParlamentarischerStaatssekretär im BMWK und Mittelstandsbeauftragter der Bundesregierung, dieGelegenheit, persönlich mit den innovativen Mittelständlern in den Dialog zutreten. In seiner Begrüßung wies Kellner darauf hin, dass den großenHerausforderungen Digitalisierung, demographischer Wandel und Dekarbonisierungnur mit Innovationen begegnet werden könne. Das Bundesministerium für Wirtschaftund Klimaschutz würde die Rahmenbedingungen dafür stecken: So seien die Mittelfür das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) des BMWK im letzten Jahraufgestockt worden. Durch die Weiterentwicklung der Förderprogramme solle zudemdie Innovationskraft gestärkt werden.Ein besonderes Highlight des Innovationstages stellte die Auszeichnung der"ZIM-Projekte des Jahres 2023" dar:- Wärmegewinnung aus Gülle - diese Vision konnte das mittelständische Heizungs-und Sanitärunternehmen Carl Cordes GmbH aus dem niedersächsischen Bassumverwirklichen. Mithilfe der ZIM-Förderung entwickelte das Unternehmen dafürein innovatives Wärmetauschersystem, das die Extraktion von thermischerEnergie aus einem Gülle-Behälter ermöglicht. Es wurde dafür alsZIM-Handwerksprojekt des Jahres ausgezeichnet.- Das ZIM-Kooperationsprojekt des Jahres zeigt vorbildhaft, was eine starke