Herausragendes Brand Marketing Cliq gewinnt den German Brand Award 2023 in gleich drei Kategorien (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Die diesjährigen Gewinner:innen des German Brand Awards -

einer der wichtigsten deutschen Markenpreise - stehen fest. Unter rund 1.344

Einreichungen aus 17 Ländern setzte sich am Donnerstagabend Cliq in den zwei

Disziplinen Excellent Brands: Media & Entertainment sowie Excellence in Brand

Strategy and Creation: Brand Innovation & New Business Models mit dem Produkt-

und Marken-Launch seines neuen Flagship-Streaming-Dienstes Cliq (

http://www.cliq.de/ ) wie folgt durch:



- "Best of Best" für den Produkt- und Markenlaunch Cliq in der Kategorie -

Excellent Brands - Newcomer Brand of the Year

- "Winner" für den Produkt- und Markenlaunch Cliq in der Kategorie - Excellence

in Brand Strategy and Creation - Brand Innovation & New Business Models

- "Gold" für den Produkt- und Markenlaunch Cliq in der Kategorie - Excellent

Brands - Media & Entertainment