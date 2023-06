Wenig Verspätungen durch Lufwaffenübung 'Air Defender'

LANGEN (dpa-AFX) - Die Luftwaffenübung "Air Defender 2023" hat in den ersten Tagen nur wenige Folgen für Flugpassagiere gehabt. Die durch Air Defender verursachten Verspätungen lagen in dieser Woche bei rund 22 000 Minuten am Tag, wie die Deutsche Flugsicherung am Freitag in Langen mitteilte. Das sei weniger als an Sommertagen mit Gewittern, an denen sich Verspätungen im deutschen Luftraum auf bis zu 50 000 Minuten summierten.

Die Europäische Flugsicherungsorganisation Eurocontrol hatte in einer Prognose für Air Defender mit täglichen Verspätungen von rund 55 000 Minuten gerechnet. Die Pünktlichkeit der An- und Abflüge an den deutschen Flughäfen sei aber von dem Manöver kaum beeinträchtigt worden, erklärte die Flugsicherung in einer ersten Bilanz. "Die Verspätung pro Flug lag im einstelligen Minutenbereich."