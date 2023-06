JEFFERIES stuft Deutsche Börse AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Handelsdaten für den Monat Mai auf "Hold" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Unter den europäischen Börsenbetreibern hinkten die Volumina im zweiten Quartal generell den Markterwartungen beim Kassahandel und Finanzderivaten hinterher, schrieb Analyst Tom Mills in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Strombörse EEX, die mehrheitlich zur Deutsche-Börse-Gruppe gehört, sei hingegen einmal mehr ein positiver Ausreißer mit deutlich über den Marktprognosen liegenden Volumina im April und Mai./ajx/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2023 / 01:35 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2023 / 01:35 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,33 % und einem Kurs von 172EUR gehandelt.



