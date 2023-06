Bertrandt gewinnt den German Brand Award / Unternehmen erhält zwei Auszeichnungen für die neue Markenidentität (FOTO)

Ehningen (ots) - Das Rebranding zahlt sich aus: Der führende Engineering

Dienstleister wurde gleich zwei Mal mit dem German Brand Award für seine neue

Markenidentität ausgezeichnet. Bertrandt ist "Winner" in der Kategorie

"Excellent Brands - Industry, Machines & Engineering" und erhielt zudem das

Prädikat "Special Mention" in der Kategorie "Excellent Brands - Corporate Brand

of the Year". Der German Brand Award gehört zu den wichtigsten Markenpreisen in

Deutschland.



In gleich zwei Kategorien wurde Bertrandt für seine neue Markenidentität bei

einer feierlichen Veranstaltung in Berlin mit dem German Brand Award

ausgezeichnet. Das Unternehmen ist "Winner" in der Kategorie "Excellent Brands -

Industry, Machines & Engineering" und erhielt zudem das Prädikat "Special

Mention" in der Kategorie "Excellent Brands - Corporate Brand of the Year". Die

Disziplin "Excellent Brands" prämiert die besten Produkt- und Unternehmensmarken

einer Branche.