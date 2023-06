ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometer für Q3/2023 / Arbeitsmarkt im Aufwärtstrend / Einstellungsabsichten nehmen deutschlandweit deutlich zu (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -



- 41 Prozent der Unternehmen in Deutschland planen Neueinstellungen - 6

Prozentpunkte mehr als im Vorquartal

- Frankfurt verzeichnet 18-Jahres-Hoch

- Personalbedarf in den Branchen Energie, Transport und IT am höchsten



Deutsche Arbeitgeber erwarten einen schnelleren Personalaufbau als im

vergangenen Quartal: Mit einer Steigerung um 6 Prozentpunkte zum Vorquartal

planen 41 Prozent der befragten Unternehmen in den kommenden drei Monaten (Juli

bis September) neues Personal einzustellen. Das geht aus dem im

Dreimonats-Rhythmus erhobenen weltweiten Arbeitsmarktbarometer des

Personaldienstleisters ManpowerGroup für das 3. Quartal 2023 hervor. Dafür

wurden von 3. bis 28. April 1.020 deutsche Unternehmen befragt. Der

saisonbereinigte Netto-Beschäftigungsausblick* (NBA) verbessert sich ebenfalls

auf +28 Prozent. Das ist ein Plus von 9 Prozentpunkten im Vergleich zum

Vorquartal sowie ein Anstieg um 6 Prozentpunkte im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum.