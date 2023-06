Innovatives Finanzierungsmodell unterstützt Bau des Offshore-Windparks "He Dreiht"

Frankfurt am Main (ots) - Ein deutsches Bankenkonsortium bestehend aus LBBW, KfW

IPEX-Bank und Commerzbank finanziert gemeinsam mit EIFO Dänemark mit einem

innovativen Konsortialkredit die Realisierung des 2,4 Milliarden Euro teuren

Projekts. Ab 2025 soll der Nordsee-Windpark mehr als eine Million Haushalte mit

Strom versorgen.



Bei der Transformation hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft sind erneuerbare

Energien unverzichtbar. Für einen großen Schritt vorwärts sorgt dabei der

Offshore-Windpark "EnBW He Dreiht", plattdeutsch für "Er dreht". Bei der

Realisierung des rund 2,4 Milliarden Euro teuren Großprojekts kommt ein

innovatives Finanzierungsmodell zum Einsatz. Dabei finanzieren LBBW, KfW

IPEX-Bank und Commerzbank gemeinsam 64 Windturbinen als Konsortialkredit über

500 Mio. Euro. Der Windpark wird rund 90 Kilometer nordwestlich der Nordseeinsel

Borkum voraussichtlich 2025 ans Netz gehen. Mit einer installierten

Gesamtleistung von 960 Megawatt wird EnBW He Dreiht dann rund 1,1 Millionen

Haushalte mit Windstrom versorgen.