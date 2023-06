Wir arbeiten intensiv an unserer Wettbewerbskraft / Lösungen für klimaneutrales Wirtschaften (VIDEO)

Düsseldorf (ots) - Wie gewinnt ein Unternehmen der klassischen Schwerindustrie

angesichts aktueller Krisen Optimismus für die Transformation Europas zur

Klimaneutralität? Und wo sieht es seinen Platz und Beitrag dabei? Fragen zum

Abschluss der METEC 2023 an die Geschäftsführer der DIHAG Holding GmbH aus

Coswig in Sachsen: Viktor Babushchak und Christian Lüke.



Energieintensive Industrien stellen aktuell den Produktionsstandort Europa

angesichts der hohen Energiepreise in Frage. Wie zukunftsfähig ist Europa für

die DIHAG?