Cholesgen schließt mit AstraZeneca eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit bei der Erforschung von Arzneimitteln und eine Lizenzierungsoption für Hypercholesterinämie ab

Mit diesem Programm wird ein neues Kooperationsmodell mit einem chinesischen Biotech-Unternehmen eingeführt, das von erstklassigen Targets und Mechanismen ausgeht, die ursprünglich von chinesischen Forschern identifiziert wurden. Unter der Leitung eines gemeinsamen Forschungsausschusses werden Wissenschaftler von AstraZeneca und Cholesgen eng an der Target-Validierung und Hit-Generierung für die Verabreichung ausgewählter Arzneimittelkandidaten arbeiten, wobei AstraZeneca die vorrangige Option hat, diese in die klinische Entwicklung zu bringen.

SHANGHAI, 16. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Cholesgen (Shanghai) Co.Ltd. („Cholesgen") gab heute eine spannende neue Zusammenarbeit mit AstraZeneca bekannt, um die Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Hypercholesterinämie und verwandter Stoffwechselkrankheiten voranzutreiben. Ziel dieser dreijährigen Zusammenarbeit ist es, genetische Targets für Medikamente zu validieren und therapeutische Moleküle in die klinische Entwicklung zu bringen. Die gemeinsame Forschungsarbeit wird komplementäre Stärken nutzen und sich auf ausgewählte Targets aus Cholesgens Portfolios im Frühstadium konzentrieren. Cholesgen hat Anspruch auf eine Anfangszahlung sowie auf ein vordefiniertes Lizenzpaket für jeden qualifizierten Arzneimittelkandidaten, der von AstraZeneca für die klinische Entwicklung vorgeschlagen wird.

Ein hoher Cholesterinspiegel ist ein wesentlicher Risikofaktor für atherosklerotische Herz-Kreislauf-Erkrankungen (ASCVD). Trotz der Fortschritte bei den Präventionsmaßnahmen ist ASCVD nach wie vor eine der häufigsten Todesursachen weltweit.

„Dies ist eine wichtige Zusammenarbeit für AstraZeneca, die von fundiertem wissenschaftlichem Fachwissen und dem gemeinsamen Bestreben geleitet wird, die Hauptursachen für Hypercholesterinämie und damit verbundene Stoffwechselkrankheiten anzugehen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um die Entdeckung von Targets und die präklinische Forschung in diesem Bereich mit hohem ungedecktem Bedarf zu beschleunigen", sagte Mene Pangalos, EVP, BioPharmaceuticals R&D, AstraZeneca.

„Als junges Biotech-Unternehmen mit einem tiefen Verständnis der Target-Biologie und einer zielgerichteten Pipeline freut sich Cholesgen sehr über diese strategische Zusammenarbeit mit AstraZeneca und hofft, die Entwicklung innovativer Medikamente für Patienten mit Hypercholesterinämie oder verwandten Stoffwechselkrankheiten zu beschleunigen", sagte Dr. Bao-Liang Song, Vorsitzender von SAB Cholesgen.

Informationen zu Cholesgen

Cholesgen (Shanghai) Co. Ltd. ist ein Biotech-Unternehmen, das Pionierarbeit in der biomedizinischen Forschung, der Identifizierung innovativer Targets und der Entwicklung erstklassiger Arzneimittel im Bereich cholesterinbedingter Krankheiten wie Hyperlipidämie, Fettleibigkeit, Atherosklerose und nichtalkoholischer Steatohepatitis leistet.

