bofrost* erhält Auszeichnung für Marken-Relaunch / German Brand Award 2023 (FOTO)

Straelen (ots) - Die zeitgemäße und innovative Ausrichtung des Geschäftsmodells

wird seit März 2022 bei bofrost* im Rahmen eines umfassenden Strategieprozesses

unter der Vision "einfach.besser.inspirierend." vorangetrieben. Wichtiger

Bestandteil der Modernisierung ist der Marken-Relaunch - dem größten und

weitreichendsten der letzten knapp 20 Jahre - der in Zusammenarbeit mit den

Spezialisten für Markenentwicklung von Jung von Matt BRAND IDENTITY entwickelt

wurde. Für diesen wurde der europäische Marktführer im Direktvertrieb von Eis-

und Tiefkühlspezialitäten jetzt mit dem German Brand Award in der Kategorie

"Brand Design > Corporate Brand" innerhalb der Disziplin "Excellence in Brand

Strategy and Creation" ausgezeichnet. Die Preisverleihung hat am 15. Juni 2023

in Berlin stattgefunden.



"Wir freuen uns sehr, dass wir für unseren Marken-Relaunch mit dem German Brand

Award ausgezeichnet wurden. Die Auszeichnung ist für uns Lob und zugleich

Bestätigung unserer kontinuierlichen Arbeit," erklärt Yvonne Josten,

bofrost*Corporate Marketing-Managerin. "Mit dem Relaunch unserer Marke wollen

wir vor allem den Wandel, den wir im Inneren vollziehen, nach außen

widerspiegeln - nämlich die Flexibilisierung unserer Services, die Ausweitung

des Sortiments und den Fokus auf die individuellen Bedürfnisse der Kundinnen und

Kunden. Diese sollen sich mit bofrost* identifizieren - als Marke, die in ihren

Alltag passt und mit bester Qualität und bestem Service begeistert."