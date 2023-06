Morgan Stanley macht Nvidia zum 'Top-Pick' unter US-Chipherstellern

NEW YORK (dpa-AFX) - Für die US-Investmentbank Morgan Stanley ist Nvidia nun der "Top-Pick" unter den US-Halbleiterwerten. Die Analysten um Joseph Moore tauschten damit AMD gegen Nvidia aus, wie aus einer am Freitag vorliegenden Studie hervorgeht. Das Kursziel für Nvidia hoben sie von 450 auf 500 US-Dollar an und bekräftigten ihre "Overweight"-Einstufung.

Sie verwiesen auf das Trendthema Künstliche Intelligenz (KI) und die damit zusammenhängende stark steigende Nachfrage. Das KI-Thema bleibe derzeit der wichtigste Aspekt, und Nvidia sei wohl das einzige Unternehmen, das in diesem Jahr die Schätzungen der Analysten übertreffen und den Ausblick anheben könne, so die Experten.