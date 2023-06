Astronergy erhält erste „Trust Mark" in Gold von Ariel Re für die außergewöhnliche Qualität seiner Photovoltaik-Produkte

Ariel Re bietet über unsere Niederlassungen in Bermuda, London und Hongkong innovative Versicherungs- und Rückversicherungslösungen und -dienstleistungen an, um den Geschäftsanforderungen eines vielfältigen Kundenstamms gerecht zu werden. Ariel Re ist hauptsächlich über das Syndicate 1910 in London tätig und bietet außerdem Zugang zu Lloyd's Europe über das Syndicate 5336.

MÜNCHEN, 16. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Am 15. Juni 2023 überreichte Ariel Re seine erste „Trust Mark" in Gold an Astronergy, um eine 5-jährige kontinuierliche Partnerschaft, die außergewöhnliche Herstellungsqualität der Solarprodukte und ein durchgängiges Übertreffen der Branchenstandards zu würdigen. Diese Auszeichnung wurde Astronergy auf der Messe Intersolar Europe 2023 in München überreicht, womit Astronergy das erste Unternehmen ist, das diesen Standard von Ariel Re erhalten hat.

