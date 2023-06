MÜNCHEN, 16. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Mentech Innovation („Mentech"), ein Hersteller von innovativen Energiespeichergeräten, intelligenten Outdoor-Stromversorgungs- und Batterieoptionen sowie Verbraucherelektronikzubehör, freut sich, seine Teilnahme an der Intersolar Europe 2023 in München, Deutschland vom 14. bis 16. Juni 2023 bekannt zu geben.

Im Innenbereich des Stands demonstriert Mentech seine All-in-One-Heimenergiesysteme, die zuverlässige und effiziente Energiespeicherlösungen mit einzigartigen Funktionen bieten, die Sicherheit und Komfort den Vorrang geben. Die Systeme verfügen über thermische Aerosol-Brandlöschtechnik und ein unabhängig entwickeltes Batteriemanagementsystem für optimale Leistung und Langlebigkeit. Mit einem erweiterbaren Batteriekasten und den hochmodernen Batterieprodukten von Mentech mit Flexibilität und einfacher Installation bietet Mentech eine umfassende Heimenergiemanagement-Lösung, die Leistung, Kapazität und Effizienz für diejenigen bietet, die eine Notstromversorgung für maßgebliche Systeme oder ein eigenständiges Energiespeichersystem benötigen.

Die Dreiphasen-Wechselrichter von Mentech sind ideal für Mehrdach-Installationen, und für die anspruchsvollsten Projekte können bis zu sechs Geräte parallel geschaltet werden. Darüber hinaus sind diese Wechselrichter entsprechend konzipiert, um 100 % dreiphasige asymmetrische Last im Off-Grid-Modus zu handhaben, wodurch sie sich als bemerkenswert vielseitige und zuverlässige Option für vielfältige Anwendungen und Einstellungen von der Konkurrenz abheben.

Auf der Messe hat Mentech mit seinem auffälligen Standdesign und seiner herausragenden Produktleistung große Aufmerksamkeit erregt und das Interesse zahlreicher Besucher geweckt, die nach zuverlässigen Energielösungen suchen. Beeindruckt durch das vielfältige Angebot von Mentech, haben einige Teilnehmer ihren Wunsch nach einer engeren Zusammenarbeit mit dem Unternehmen gleich vor Ort zum Ausdruck gebracht.

Mentech Innovation, eine Tochtergesellschaft von Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co., Ltd. (002902.SZ), ist ein Hightech-Unternehmen, das Forschung und Entwicklung mit Produktion, Vertrieb und Dienstleistungen kombiniert, die Energieverbrauchern und der Umwelt zugutekommen. Mentech priorisiert die Produktsicherheit während der gesamten Forschungs-, Entwicklungs- und Herstellungsprozesse und hat strenge Sicherheitsprotokolle und -vorschriften implementiert, um zu gewährleisten, dass seine Produkte für Verbraucher sicher in der Verwendung sind, und um seinen Kunden hochwertige Produkte und Lösungen in zahlreichen Branchen zu bieten.

