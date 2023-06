VDMA Allzeithoch für Deutsche Robotik und Automation erwartet

Frankfurt am Main (ots) - +++PROGNOSE 2023 plus 13 Prozent+++China setzt zum

Überholen an+++Fachmesse automatica in München gibt weiteren Schub+++



Die Robotik und Automation in Deutschland ist auf dem Weg zu einem weiteren

Rekord: Die Branche prognostiziert für 2023 eine Umsatzsteigerung von 13 Prozent

auf 16,2 Milliarden Euro. 2022 verzeichneten die Unternehmen bereits ein

Umsatzplus von 5 Prozent auf 14,3 Milliarden Euro.