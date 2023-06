Allianz Trade Automobil-Studie Kommt mit der chinesischen Konkurrenz die nächste Konsolidierungswelle?

Hamburg (ots) -



- Konsolidierung durch Fusionen und Übernahmen in Europa unwahrscheinlich

- Europäische und deutsche Autobauer müssen ohne Fusionen deutliche

Effizienzgewinne erzielen

- Drei Optionen: Verdrängung kleinerer Marktteilnehmer, Konsolidierung bei der

Produktion und insbesondere Industriepartnerschaften



Chinesische Autos drängen zunehmend auf den europäischen und deutschen Markt und

dürften ihren Marktanteil in den kommenden Jahren deutlich ausbauen. Die

vorangegangene Allianz Trade Studie vom Mai 2023 (https://www.allianz-trade.de/p

resse/pressemitteilungen/allianz-trade-studie-chinesische-automobilhersteller-ue

berholen-rechts.html) hat die möglicherweise entstehenden Verluste bei der

Wertschöpfung für die hiesigen Autobauer untersucht. In der aktuellen Analyse

geht der weltweit führende Kreditversicherer der Frage nach, ob sich die Branche

mit der zunehmenden chinesischen Konkurrenz weiter konsolidieren könnte.