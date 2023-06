NEW YORK (dpa-AFX) - Zum Ende einer erneut starken Wochen dürfte sich an der Wall Street zunächst wenig tun. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hatte tags zuvor mit 34 488 Punkten ein Jahreshoch erreicht und in vier Tagen damit um 1,8 Prozent zugelegt. Nun sieht der Broker IG den Dow rund anderthalb Stunden vor dem Handelsstart nahezu stabil bei 34 411 Punkten. Der große Verfall an den Terminbörsen könnte allerdings später mehr Bewegung bringen.

Der Nasdaq 100 , Auswahlindex der gleichnamigen Technologiebörse, war am Donnerstag mit zweitweise 15 246 Punkten gar auf das höchste Niveau seit Ende März 2022 vorgeprescht. Im bisherigen Wochenverlauf gewann er damit fast 5 Prozent. Nun erwartet ihn IG 0,2 Prozent über dem Vortagesschluss bei 15 215 Punkten. Er profitiert besonders von der Zinspause, die die Fed in ihrem Zinserhöhungszyklus zur Inflationsbekämpfung eingelegt hat.