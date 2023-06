Draganfly nimmt an der 8. Jahrestagung der Capital Event Management Conference in Montreal teil

Montreal, Quebec, 15. Juni 2023 / IRW-Press / - Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO) (CSE: DPRO) (FWB: 3U8A) („Draganfly“ oder das „Unternehmen“), ein preisgekrönter, branchenführender Entwickler von Drohnenlösungen und -systemen, gibt mit Freude seine Teilnahme an der schon sehnlichst erwarteten 8. Jahrestagung der Capital Event Management Conference in Montreal bekannt, die von 16. bis 18. Juni 2023 über die Bühne gehen wird.

Diese Kapitalmarktveranstaltung in Montreal dient als Forum, um Unternehmen in der Wachstumsphase, u. a. aus den Bereichen Technologie, Rohstoffe, Biotechnologie und Spezialbranchen, mit hochrangigen Kapitalgebern zusammenzubringen. Die diesjährige Konferenz fällt mit dem Großen Preis von Kanada zusammen und bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, am Tag des Rennens live dabei zu sein.

Während der dreitägigen Veranstaltung wird Cameron Chell, der President und CEO von Draganfly, eine Reihe von Einzelgesprächen führen und sowohl Anlegern als auch Branchenexperten Einblicke in die innovative Drohnentechnologie des Unternehmens und ihre Auswirkungen auf eine Vielzahl von Sektoren geben.

„Draganfly ist dankbar für die Möglichkeit, sich auf dieser Kapitalmarktkonferenz in Montreal einem so illustren Publikum vorstellen zu können“, meint Cameron Chell, President und CEO von Draganfly.

Über Draganfly

Draganfly Inc. (NASDAQ: DPRO; CSE: DPRO; FWB: 3U8A) ist der Entwickler von qualitativ hochwertigen, hochmodernen Drohnenlösungen, Softwares und KI-Systemen, die die Art und Weise revolutionieren, wie Organisationen ihre Geschäfte abwickeln und ihre Interessensvertreter beliefern können. Draganfly steht seit über 24 Jahren an vorderster Front des Technologiesektors und ist ein preisgekrönter Branchenführer in den Bereichen öffentliche Sicherheit, Landwirtschaft, industrielle Inspektionen, Sicherheit, Kartierungen und Vermessungen. Draganfly ist ein Unternehmen, das von Leidenschaft, Erfindergeist und dem Anliegen angetrieben wird, seinen Kunden in allen Teilen der Welt effiziente Lösungen und erstklassige Dienstleistungen zu bieten, um Zeit und Geld zu sparen und Leben zu retten.

