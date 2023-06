Rheinmetall vor Rekordvertrag in Milliardenhöhe: Warum Analysten dennoch zögern

Was bei vielen Menschen für Unbehagen sorgt, befeuert an der Börse aktuell den Kurs des deutschen Rüstungsgüterherstellers Rheinmetall: Als Folge des andauernden russischen Angriffs auf die Ukraine sehen sich die NATO-Staaten gezwungen, nachzurüsten. Der Waffenhersteller wird nach eigener Aussage in den kommenden sechs Wochen einen größeren Rahmenvertrag im Volumen von einigen Milliarden Euro mit der Bundesrepublik Deutschland abschließen. Hintergrund seien Absprachen von Verteidigungsminister Boris Pistorius mit der NATO, so Rheinmetall-Chef Armin Papperger. Auch andere NATO-Staaten planen Nachrüstungen, Rheinmetall erwartet ein Rekordvolumen an Aufträgen.

"Das wird das beste Jahr im Auftragseingang sein ever", sagte Papperger. Es würden "querbeet" Rüstungsverträge aus verschiedenen Bereichen erwartet. Hintergrund ist der Plan der NATO-Verteidigungsminister, die Munitions-Produktion hochzufahren, angesichts der massiven Kämpfe und der nicht enden wollenden Angriffe und Überfälle der russischen Armee auf die ukrainischen Städte und deren Bevölkerung. Die Chefs von rund 20 großen Rüstungskonzernen waren deshalb zu einem Treffen mit den NATO-Verteidigungsministern in Brüssel eingeladen.