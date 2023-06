MaxSolar launcht neue digitale B2B-Plattform für kleine und mittelständische Photovoltaik-Installateure (FOTO)

Traunstein (ots) -



- Die All-in-One-Plattform unterstützt PV-Installateure bei der Umsetzung großer

und zertifizierbarer Photovoltaik-Projekte mit mehr als 135 kWp.



- Die Vernetzung sämtlicher Akteure auf einer Plattform und die Digitalisierung

aller Arbeitsprozesse ermöglichen eine flächendeckende, kostengünstige und

grüne Energieversorgung im energieintensiven Mittelstand.





MaxSolar, ein führender Projektentwickler von integrierten, erneuerbarenEnergielösungen und EPC-Dienstleister für Photovoltaikanlagen in Deutschland undÖsterreich, hat heute den Launch seiner digitalen B2B-Plattform bekannt gegeben.Die digitale Plattformlösung ebnet den Weg für eine flächendeckende,kosteneffiziente und umweltfreundliche Energieversorgung. Sie ermöglicht eineeinfache Strukturierung, Planung, Installation, Zertifizierung und Verwaltungvon Photovoltaik-Dachprojekten im industriellen Maßstab, wodurchPhotovoltaik-Installateure als Hauptnutzer der Lösung ihre Arbeit effizientergestalten können.Die digitale Plattform ist der nächste Schritt auf dem Wachstumskurs vonMaxSolar. Sie erweitert das Angebot von MaxSolar und schließt die bisher nichtadressierte Installationslücke im gewerblichen und industriellen Bereich fürPV-Großprojekte. Das macht sie besonders für energieintensive Branchenattraktiv.Christoph Strasser, CEO von MaxSolar, sagt: "Wir sehen in derPhotovoltaikbranche noch viel ungenutztes Potenzial. Vor dem Hintergrund derEnergiekrise, Lieferkettenproblemen und des Fachkräftemangels ist einekostengünstige Energieversorgung für industrielle Mittelständler besonderswichtig geworden, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Das bedeutet, dassPhotovoltaikanlagen immer größer und komplexer werden, während vielenInstallateuren die Ressourcen für die Umsetzung fehlen. Hier setzt unserePlattformlösung an - MaxSolar übernimmt und digitalisiert administrativeArbeitsschritte, sodass sich die Installateure auf die Umsetzung konzentrierenkönnen. Eine Win-Win-Situation für alle."Die Plattform reduziert Komplexität und hilft so Photovoltaik-Installateuren,größere Installationsprojekte zu realisieren und besser auf die Bedürfnissegrößerer Kunden einzugehen. Die Plattform unterstützt den Installationsprozess,indem sie digitale Lösungen für Arbeitsschritte anbietet, die von derProjektfinanzierung bis hin zur Bereitstellung von Personal und Materialreichen. Weiter haben Partner die Möglichkeit, auf der Plattform Leads zuverwalten, Energielösungen zu entwerfen und einen strukturierten Überblick überihre Projekte und Kunden zu behalten.Matthias Giller, Head of Sales, ergänzt: "Mit unserer neuen Plattform können wir