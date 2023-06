Erster kommerzieller Flug: Virgin Galactic-Aktie springt – Analysten warnen

Eine zweite Weltraumtour ist für August geplant, danach will das Unternehmen den Urlaub im All im Monatstakt anbieten. Ende Mai hatte Virigin Galactic seinen letzten erfolgreichen Testflug absolviert. "Wir starten die erste kommerzielle Raumlinie für die Erde mit zwei dynamischen Produkten – unserer wissenschaftlichen Forschung und privaten Astronauten-Weltraummissionen", kommentierte Michael Colglazier, Geschäftsführer von Virgin Galactic.

In rund zwei Wochen soll die erste kommerzielle Weltraum-Fluglinie des US-Raumfahrtunternehmens Virgin Galactic ihren Betrieb aufnehmen. Das verkündete das Unternehmen gestern nach Börsenschluss. Zwischen dem 27. und 30. Juni soll die "Galactic 01" mit drei Mitgliedern der italienischen Luftwaffe an Bord abheben.

Es war ein langer Weg bis hierher: Bereits im Jahr 2004 gründete der britische Milliardär Richard Branson das Unternehmen. Noch erwirtschaftet Virgin Galactic allerdings keine Gewinne – im Gegenteil: 2022 verbuchte das Unternehmen einen Nettoverlust von 500 Millionen US-Dollar – wenngleich das wenig verwunderlich für eine derart forschungsgetriebene Geschäftsidee ist. Sollte der kommerzielle Betrieb gelingen, könnte sich das langfristig ändern, wobei das Fluggast-Klientel ein gewisses finanzielles Polster mitbringen muss: Ein Ticket für den exklusiven Flugspaß soll laut Website nämlich zunächst stolze 450.000 US-Dollar kosten.

Experten sehen im Weltraumtourismus einen Milliarden-Markt. Das kanadisch-indische Analysehaus Precendence Research schätzt das Marktvolumen bis zum Jahr 2032 auf 3,9 Milliarden US-Dollar. Das irische Analysehaus Grand View Research prognostiziert sogar ein Volumen von 8,6 Milliarden US-Dollar bis zum Jahr 2030. Ob sich die Begeisterung für Weltraumtourismus aber tatsächlich langfristig durchsetzen kann und ob Virigin Galactic dann zu den Marktführern gehören würde, steht in den Sternen.

Zumindest Anleger hat die angekündigte Jungfernfahrt zum Träumen veranlasst. Seit Tagesbeginn verbuchte der Titel 45 Prozent Plus und notiert aktuell bei 5,90 US-Dollar an der Nasdaq. Gute Nachrichten, die Raum für weitere Kursfantasie bieten. Allerdings steht die Aktie auf Jahressicht trotzdem 33 Prozent im Minus. Im Vergleich zum IPO im Jahr 2019 hat sich der Preis sogar mehr als halbiert. Unternehmensnachrichten hatten in der Vergangenheit wiederholt Anleger-Fantasien beflügelt und damit Kurskapriolen ausgelöst. Die Analysten bleiben deshalb auch erstmal vorsichtig skeptisch: Alembic Global beispielsweise stufte die Aktie vor wenigen Tagen auf neutral herab.

Tipp aus der Redaktion: FAST BREAK-Chefredakteur Stefan Klotter gibt einen exklusiven Einblick in fünf charttechnisch aussichtsreiche Pharma-Werte. Jetzt kostenlosen Report hier herunterladen!

Die Virgin Galactic Holdings Aktie wird aktuell mit einem Plus von +41,87 % und einem Kurs von 5,32EUR gehandelt.

(sesch) für die wallstreetONLINE Zentralredaktion