Baader Bank hebt Ziel für Hugo Boss auf 80 Euro - 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Hugo Boss von 72 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Die Dynamik beim Modekonzern sei besser als gedacht, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie nach der Anhebung der Unternehmensziele. Trotz Gegenwind am Markt vollziehe Boss eine erfolgreiche Kehrtwende./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2023 / 13:40 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Die Hugo Boss Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,86 % und einem Kurs von 71,04EUR gehandelt.



Rating: Add

Analyst:

Kursziel: 80 Euro