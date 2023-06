Kursrakete iRobot geht steil – das hat Amazon damit zu tun

Tipp aus der Redaktion: FAST BREAK -Chefredakteur Stefan Klotter gibt einen exklusiven Einblick in fünf charttechnisch aussichtsreiche Pharma-Werte. Jetzt kostenlosen Report hier herunterladen!

iRobot-Aktien haussieren in der Folge um rund 23 Prozent. Amazon-Titel bleiben nahezu unverändert. iRobot-Titel haben im bisherigen Jahresverlauf rund zwölf Prozent an Wert verloren. Während das durchschnittliche Rating 'Halten' lautet, impliziert der Analysten-Konsens ein Aufwärtspotenzial der Aktie von 45 Prozent.

Ein Amazon-Sprecher teilte CNBC in einer Stellungnahme mit: "Wir freuen uns über die Entscheidung der britischen Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde und sind bestrebt, Regulierungsbehörden bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Wir freuen uns auf ähnliche Entscheidungen von anderen Regulierungsbehörden in Kürze."

Wie die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA) mitteilt, sei sie zu dem Schluss gekommen, dass die 1,7 Milliarden US-Dollar teure Übernahme nicht zu einer "wesentlichen Beeinträchtigung des Wettbewerbs" in Großbritannien führen werde. Die CMA hatte ihre Untersuchung des geplanten Kaufs im April eröffnet.

Die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (Competition and Markets Authority) hat am heutigen Freitag der geplanten Übernahme von iRobot durch Amazon zugestimmt. Wie reagieren die Aktien?

iRobot geht steil – das hat Amazon damit zu tun

