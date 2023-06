Astronergy erhält erste "Trust Mark" in Gold von Ariel Re für die außergewöhnliche Qualität seiner Photovoltaik-Produkte

München (ots/PRNewswire) - Am 15. Juni 2023 überreichte Ariel Re seine erste

"Trust Mark" in Gold an Astronergy, um eine 5-jährige kontinuierliche

Partnerschaft, die außergewöhnliche Herstellungsqualität der Solarprodukte und

ein durchgängiges Übertreffen der Branchenstandards zu würdigen. Diese

Auszeichnung wurde Astronergy auf der Messe Intersolar Europe 2023 in München

überreicht, womit Astronergy das erste Unternehmen ist, das diesen Standard von

Ariel Re erhalten hat.



Astronergy war das erste Unternehmen für Photovoltaik (PV), das eine

Leistungsgarantie für PV-Module angeboten hat, und vor fünf Monaten schloss das

Unternehmen eine Partnerschaft mit Ariel Re, einem Spezialisten für die

langfristige Versicherung technologischer Leistung für den Markt der sauberen

Energie.