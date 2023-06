Bahrain vergibt erstmals "Golden Licenses" an fünf Projekte mit einer Gesamtinvestition von über 1,4 Milliarden US-Dollar

Manama, Bahrain (ots/PRNewswire) - Das Königreich Bahrain hat die ersten fünf

"Golden Licenses" an Projekte vergeben, die von Citi, Eagle Hills Diyar W.L.L.,

Infracorp, Saudi Telecommunication Company (stc) und der Whampoa Group

vorgestellt wurden. Mit einer Gesamtinvestition von mehr als 1,4 Milliarden USD

in Bahrain werden die Projekte auf der "grünen Wiese" und die Erweiterungen in

den nächsten drei Jahren voraussichtlich mehr als 1.400 Arbeitsplätze schaffen

und damit die Ziele des wirtschaftlichen Wiederaufbauplans des Königreichs

unterstützen.



Die Lizenzen wurden am Hauptsitz eines jeden Unternehmens an Michel Sawaya, CEO

von Citi in Bahrain; Dr. Maher Al Shaer, Managing Director von Eagle Hills Diyar

W.L.L.,Majed AlKhan, CEO von Infracorp; Nezar Banabeela, CEO von stc Bahrain und

Shawn Chan, Group CEO der Whampoa Group übergeben. Für die in Singapur ansässige

Whampoa Group wurde eine virtuelle Unterzeichnungsveranstaltung organisiert.