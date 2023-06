German Brand Award 2023 RECUP wird mit Ehrenpreis Best Purpose of the Year ausgezeichnet (FOTO)

München/Berlin (ots) - Gestern Abend wurde RECUP im Rahmen des German Brand

Awards 2023 mit dem Ehrenpreis "Best Purpose of the Year" ausgezeichnet. Die

feierliche Preisverleihung und die angeschlossene German Brand Convention fand

in der Verti Music Hall in Berlin statt.



Auf der Preisverleihung des diesjährigen German Brand Awards in Berlin zeichnete

die Jury das Mehrwegsystem RECUP mit dem Ehrenpreis "Best Purpose of the Year"

aus. Insgesamt wurden 12 Best of und 3 Ehrenauszeichnungen verliehen. Alle

Preisträger finden Sie hier (https://www.pressebox.de/pressemitteilung/rat-fuer-

formgebung/German-Brand-Award-2023-Die-Gewinnerinnen/boxid/1161780) . Die 3

Gewinner der Ehrenpreise werden dabei proaktiv von der Jury ausgewählt - eine

Bewerbung war nicht möglich.