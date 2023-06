Daran hat sich nichts geändert. Der S&P 500 ist stark überkauft, neue Long-Positionen bieten sich nicht mehr an und bestehende Long-Positionen sollten eng abgesichert werden. Eine Short-Position wurde bereits eröffnet und befindet sich im Rennen.

Am Vortag hieß es im Insight: "Der S&P 500 sollte vor einem Rücklauf stehen und den 10er-EMA im Wochenchart im Bereich von 4.200 Punkten anlaufen. In diesem Bereich könnte sich der S&P 500 dann zunächst fangen und erneut zulegen. Langfristig ist im S&P 500 mit weiter steigenden Kursen zu rechnen, solange die Ichimoku-Wolke verteidigt werden kann."

S&P 500 am Fibonacci-Fächer im Wochenchart angekommen

