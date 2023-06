Osisko gibt den Abschluss der CSA Stream Transaktionen bekannt

Montreal, 16. Juni 2023 - Osisko Gold Royalties Ltd (das "Unternehmen" oder "Osisko") (OR: TSX & NYSE) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-roy ... - freut sich, bekannt zu geben, dass die hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, Osisko Bermuda Limited (OBL"), den zuvor gemeldeten Kaufvertrag für Silber (der Silber-Stream") und den Kaufvertrag für Kupfer-Streams (der Kupfer-Stream" und zusammen mit dem Silber-Stream die Metall-Streams") mit Metals Acquisition Limited (MAC") (MTAL: NYSE) zeitgleich mit dem Abschluss des Erwerbs der produzierenden Mine CSA in New South Wales, Australien (CSA" oder die Mine") von einer Tochtergesellschaft von Glencore plc (die Akquisitionstransaktion") durch MAC abgeschlossen hat. Das Abschlussdatum der Metals Stream- und Akquisitionstransaktion war der 15. Juni 2023 (das "Abschlussdatum").

HIGHLIGHTS DER TRANSAKTION

- Sofortige Verbesserung des Cashflows von Osisko

Ab dem 1. Februar 2023 wird OBL während der gesamten Lebensdauer der Mine raffiniertes Silber in Höhe von 100 % des zahlbaren Silbers kaufen. Zwischen 2023 und 2025 schätzt MAC die jährliche Silberproduktion der Mine auf durchschnittlich 428 Koz.

Ab dem ersten Jahrestag des Abschlusses wird OBL raffiniertes Kupfer in Höhe von 3,0 % bis 4,875 % des zahlbaren Kupfers kaufen, bis 33.000 metrische Tonnen raffiniertes Kupfer geliefert wurden. Danach 2,25 % für die restliche Lebensdauer der Mine. MAC schätzt, dass die jährliche Kupferproduktion der Mine zwischen 2023 und 2025 bei durchschnittlich 46.000 Tonnen liegen wird.

- Engagement in einem erstklassigen Kupferwert in einem Tier-1-Bergbauregion

Eine der hochwertigsten Kupferminen Australiens mit einer mehrjährigen Betriebsgeschichte und gleichbleibender Produktion.

Erfolgsbilanz bei der Ersetzung von Reserven und Ressourcen, wobei seit 2011 mehr als 100 % der abgebauten Reserven ersetzt wurden.

Jüngste Investitionen in Höhe von etwa 130 Millionen US$ unterstützen die potenzielle Verlängerung der Lebensdauer der Mine über 15 Jahre hinaus.

- Kurzfristige Möglichkeiten zur Verlängerung der Lebensdauer der Mine und zur Wertsteigerung

Erhebliches Explorationspotenzial sowohl bei grubennahen als auch bei regionalen Zielen entlang eines äußerst aussichtsreichen geologischen Trends.

Es wurden mehrere Bereiche zur Verbesserung der Effizienz, zur Optimierung der Abläufe und zur Rationalisierung der Kosten ermittelt.

Erhebliche Ressourcen- und Lebensdauer der Mine durch mögliche Senkung des Cut-off-Gehalts.

- Erfahrenes Management-Team mit Erfolgsbilanz bei der Wertschöpfung für die Stakeholder

Bewährte australische Bergbauexperten mit umfassender Erfahrung im Bergbau und einer Erfolgsbilanz bei der Wertschöpfung für die Beteiligten.

Partnerschaftsmöglichkeiten bei zukünftigen strategischen Aktivitäten sowie ein Vorkaufsrecht ( ROFR ") zugunsten von OBL auf Lizenzgebühren oder Streams für alle Vermögenswerte, die MAC besitzt oder erwirbt, für einen Zeitraum von mindestens sieben Jahren nach dem Abschlussdatum.

DETAILS ZU METALL-STREAMS

Silber-Stream

- OBL hat eine Vorauszahlung in Höhe von 75 Mio. US$ an MAC geleistet.

- OBL wird eine Menge an raffiniertem Silber kaufen, die 100 % des zahlbaren Silbers entspricht, das von CSA während der Lebensdauer der Mine produziert wird, und wird laufende Zahlungen für geliefertes raffiniertes Silber in Höhe von 4 % des Spot-Silberpreises zum Zeitpunkt der Lieferung leisten. MAC schätzt, dass die zahlbare Silberproduktion der Mine zwischen 2023 und 2025 bei durchschnittlich 428 Koz pro Jahr liegen wird.

Kupfer-Stream

- OBL hat eine Vorauszahlung in Höhe von 75 Mio. US$ an MAC geleistet.

- OBL wird raffiniertes Kupfer kaufen, das den folgenden Mengen an zahlbarem Kupfer entspricht, die von CSA produziert werden (die "Kupferstrommenge"):

ab dem Abschlussdatum bis zum 1. Jahrestag des Abschlussdatums, null; vom 1. Jahrestag des Abschlussdatums bis zum 5. Jahrestag des Abschlussdatums 3,00% (der " erste Schwellenwertstrom "); vom 5. Jahrestag des Abschlusses bis zur Lieferung von 33.000 metrischen Tonnen raffinierten Kupfers an OBL, 4,875% (der " Zweite Schwellenwertstrom "); und danach 2,25 % für die verbleibende Lebensdauer des Bergwerks (der " Endstrom ").

MAC schätzt, dass die zahlbare Kupferproduktion der Mine zwischen 2023 und 2025 bei durchschnittlich 46.000 Tonnen pro Jahr liegen wird.

- OBL wird für das gelieferte raffinierte Kupfer laufende Zahlungen in Höhe von 4 % des Spot-Kupferpreises zum Zeitpunkt der Lieferung leisten.

- Am 5. Jahrestag des Abschlusses kann MAC eine von zwei Optionen zum Rückkauf des Kupferstroms (die "Rückkaufoption") ausüben:

den Second Threshold Stream von 4,875 % auf 3,25 % und den Tail Stream von 2,25 % auf 1,50 % zu reduzieren und die Schwellenmenge zwischen dem Second Threshold Stream und dem Tail Stream von 33.000 metrischen Tonnen auf 23.900 metrische Tonnen zu reduzieren, indem eine einmalige Barzahlung an OBL in Höhe von 40 Millionen US-Dollar geleistet wird; oder den Second Threshold Stream von 4,875 % auf 4,0625 % und den Tail Stream von 2,25 % auf 1,875 % zu senken und das Schwellenvolumen zwischen dem Second Threshold Stream und dem Tail Stream von 33.000 metrischen Tonnen auf 28.450 metrische Tonnen zu reduzieren, indem eine einmalige Barzahlung an OBL in Höhe von 20 Millionen US-Dollar geleistet wird.

Andere Überlegungen:

- MAC hat OBL ein ROFR in Bezug auf den Verkauf, die Übertragung oder den Rückkauf von Lizenzgebühren, Strom- oder ähnlichen Anteilen an den Produkten gewährt, die auf einem Grundstück abgebaut oder anderweitig gewonnen werden, das MAC oder einem verbundenen Unternehmen gehört oder von MAC oder einem verbundenen Unternehmen erworben wurde, und zwar zwischen dem Abschlussdatum und dem späteren der beiden folgenden Zeitpunkte: (i) dem 7. Jahrestag des Abschlussdatums und (ii) dem Tag, an dem OBL oder ein verbundenes Unternehmen nicht mehr mehr mehr als 5 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von MAC hält oder kontrolliert.

- MAC und seine Tochtergesellschaften werden OBL Unternehmensgarantien und andere Sicherheiten für ihre Vermögenswerte gewähren.

- In Verbindung mit den Metals Streams zeichnete OBL für 40 Millionen US$ das Eigenkapital von MAC.

CSA-MINENÜBERSICHT

CSA ist eine hochgradige, langlebige Kupfer-Silber-Untertagemine, die sich etwa 12 km west-nordwestlich der Stadt Cobar in New South Wales, Australien, befindet. Die Mine besteht aus mehreren Bergbau- und Explorationspachtverträgen in einer bewährten polymetallischen Grundmetallprovinz. CSA wurde erstmals in den 1870er Jahren entdeckt, und Mitte der 1960er Jahre wurde mit der Produktion in großem Umfang begonnen.

Seit 2019 hat Glencore rund 130 Mio. USD in Infrastrukturverbesserungen investiert, um die Kosten zu senken und die Mine für künftiges Wachstum zu positionieren. Zu den wichtigsten Projekten gehörten die Verbesserung der Belüftung, die Sanierung von Schächten, der Austausch von Mühlen, die Optimierung des Verarbeitungskreislaufs und der Bau einer Pastenverfüllungsanlage vor Ort. Diese Infrastrukturprojekte werden die potenzielle Verlängerung der Lebensdauer der Mine über 15 Jahre hinaus unterstützen.

CSA befindet sich entlang eines äußerst viel versprechenden geologischen Trends, der bekanntermaßen große Lagerstätten in der Region Cobar beherbergt. In den letzten Jahren hat die bergbaunahe Exploration zur Entdeckung des Erzkörpers QTS Central und des Erzkörpers QTS South Upper geführt und das Potenzial für weitere hochwertige Lagerstätten in der Nähe der bestehenden Infrastruktur aufgezeigt. Die Explorationserfolge haben dazu geführt, dass die Mineralreserven seit 2011 um etwa 83kt enthaltenes Kupfer gestiegen sind, obwohl seither insgesamt über 540kt enthaltenes Kupfer produziert wurden. Die Bohrungen auf mehreren mineralisierten Loten sind im Gange. Auf dem breiteren Landpaket von CSA wurden bisher nur wenige historische Bohrungen durchgeführt. Der Schwerpunkt der jüngsten Explorationsarbeiten lag auf der Durchführung von hochauflösenden geophysikalischen Untersuchungen und strukturellen Modellierungen, um ein nachhaltiges Explorationsmodell zur Unterstützung künftiger Bohrkampagnen zu erstellen.

CSA ist der größte Arbeitgeber in der Region Cobar und unterhält enge Beziehungen zu den lokalen Interessengruppen. Das Bergwerk verfügt über eine Reihe von Umweltprogrammen, um sicherzustellen, dass die besten Praktiken befolgt werden, und hat sich verpflichtet, auf eine Reduzierung der Kohlenstoffemissionen aus dem Betrieb hinzuarbeiten, indem es nach Möglichkeit einen elektrischen Fuhrpark einsetzt und grüne Energiealternativen evaluiert.

Weitere Informationen finden Sie in den öffentlichen Unterlagen von MAC auf EDGAR unter www.sec.gov.

Über Metals Acquisition Limited

MAC ist ein Unternehmen, das sich auf den Betrieb und die Übernahme von Metall- und Bergbauunternehmen in hochwertigen, stabilen Ländern konzentriert, die für die Elektrifizierung und Dekarbonisierung der Weltwirtschaft von entscheidender Bedeutung sind.

Weitere Informationen finden Sie auf der MAC-Website unter https://www.metalsacquisition.com/.

Qualifizierte Person

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Guy Desharnais, Ph.D., P.Geo., Vice President, Project Evaluation bei Osisko Gold Royalties Ltd. geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") ist.

Über Osisko Gold Royalties Ltd.

Osisko Gold Royalties Ltd ist ein Edelmetall-Lizenzunternehmen, das ein auf Nordamerika ausgerichtetes Portfolio von über 180 Lizenzgebühren, Streams und Edelmetallabnahmen besitzt. Das Portfolio von Osisko wird von seinem Eckpfeiler, einer 5 %igen Net Smelter Return Royalty auf die Mine Canadian Malartic, eine der größten Goldminen Kanadas, getragen.

Der Hauptsitz von Osisko befindet sich in 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Osisko Gold Royalties Ltd:

Grant Moenting

Vizepräsident, Kapitalmärkte

Tel: (514) 940-0670 #116

E-Mail: gmoenting@osiskogr.com

Heather Taylor

Vizepräsidentin, Nachhaltigkeit und Kommunikation

Tel: (514) 940-0670 #105

E-Mail: htaylor@osiskogr.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen können als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, und die sich unter anderem auf zukünftige Ereignisse, Schätzungen der Silber- und Kupferproduktion der Mine CSA, die Verbesserung der Leistung der Mine CSA, die Verlängerung der Lebensdauer der Mine durch die Erneuerung der Mineralressourcen und die Umwandlung dieser Mineralressourcen in Reserven, die potenzielle Verlängerung der Lebensdauer der Mine, die Möglichkeit für OBL, seine ROFR auf Lizenzgebühren oder Streams auf von MAC innerhalb von sieben Jahren nach dem Abschlussdatum erworbenen Vermögenswerten auszuüben, und die potenzielle Ausübung der Buy-Down-Option durch MAC beziehen, Produktionsschätzungen von Osiskos Vermögenswerten (einschließlich Produktionssteigerungen), rechtzeitige Entwicklungen von Bergbaugrundstücken, für die Osisko Lizenzgebühren, Streams, Abnahmen und Investitionen besitzt, Erwartungen des Managements hinsichtlich des Wachstums von Osisko, Betriebsergebnisse, geschätzte zukünftige Einnahmen, Produktionskosten, Buchwert von Vermögenswerten, die Fähigkeit, weiterhin Dividenden zu zahlen, der Bedarf an zusätzlichem Kapital, Geschäftsaussichten und -möglichkeiten, zukünftige Nachfrage nach Rohstoffen und Preisschwankungen (einschließlich der Aussichten für Gold, Silber, Diamanten und andere Rohstoffe), Währung, Märkte und allgemeine Marktbedingungen. Darüber hinaus sind Aussagen und Schätzungen (einschließlich Daten in Tabellen) in Bezug auf Mineralreserven und -ressourcen sowie Unzen Goldäquivalent zukunftsgerichtete Aussagen, da sie eine implizite Bewertung beinhalten, die auf bestimmten Schätzungen und Annahmen beruht, und es kann nicht zugesichert werden, dass die Schätzungen auch realisiert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Worte "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell", "geplant" und ähnliche Ausdrücke oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "könnten" oder "sollten". Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen die meisten außerhalb des Einflussbereichs von Osisko liegen, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Solche Risikofaktoren beinhalten, ohne Einschränkung, (i) in Bezug auf Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Strom oder eine andere Beteiligung hält, Risiken in Zusammenhang mit: (a) die Betreiber der Grundstücke, (b) die rechtzeitige Erschließung, Genehmigung, Errichtung, Aufnahme der Produktion, Ramp-up (einschließlich betrieblicher und technischer Herausforderungen), (c) Unterschiede bei der Produktionsrate und dem Zeitplan der Produktion gegenüber den Ressourcenschätzungen oder Produktionsprognosen der Betreiber, (d) Unterschiede bei der Umwandlungsrate von Ressourcen in Reserven und der Fähigkeit, Ressourcen zu ersetzen, (e) der ungünstige Ausgang von Anfechtungen oder Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf Titel, (e) der ungünstige Ausgang von Anfechtungen oder Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Eigentumsrechten, Genehmigungen oder Lizenzen, (f) Gefahren und Ungewissheiten, die mit dem Explorations-, Erschließungs- und Bergbaugeschäft verbunden sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf ungewöhnliche oder unerwartete geologische und metallurgische Bedingungen, Böschungsbrüche oder Einstürze, Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen oder zivile Unruhen oder andere nicht versicherte Risiken, (g) die Tatsache, dass die Exploration zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Mine führen kann, (h) die Tatsache, dass die betriebliche Optimierung zu einer Leistungsverbesserung der Mine CSA führen wird; (ii) im Hinblick auf andere externe Faktoren: (a) Preisschwankungen bei den Rohstoffen, die für die von Osisko gehaltenen Royalties, Streams, Offtakes und Investitionen ausschlaggebend sind, (b) Wertschwankungen des kanadischen Dollars im Vergleich zum US-Dollar Dollar, (c) regulatorische Änderungen durch nationale und lokale Regierungen, einschließlich Genehmigungs- und Lizenzierungsregelungen und Steuerpolitik, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in allen Ländern, in denen sich Grundstücke befinden, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält oder über die sie gehalten werden, (d) kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung und allgemeine wirtschaftliche, (e) die Reaktionen der jeweiligen Regierungen auf den Ausbruch von Infektionskrankheiten und die Wirksamkeit dieser Reaktionen sowie die möglichen Auswirkungen solcher Ausbrüche auf Osiskos Geschäft, Betrieb und Finanzlage, (f) dass MAC innerhalb von sieben Jahren nach dem Abschluss andere Vermögenswerte erwerben wird, für die OBLs ROFR ausgelöst wird; (iii) im Hinblick auf interne Faktoren: (a) Geschäftsmöglichkeiten, die Osisko zur Verfügung stehen oder nicht zur Verfügung stehen oder von Osisko verfolgt werden, (b) die Integration erworbener Vermögenswerte oder (c) die Bestimmung von Osiskos PFIC-Status. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für vernünftig hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf dass MAC die Mine CSA minimal in einer Art und Weise betreiben wird, die mit der bisherigen Praxis und den öffentlichen Bekanntmachungen übereinstimmt (einschließlich der Einhaltung der Produktionsprognose), aber auch in der Lage sein wird, die Leistung der Mine zu verbessern und Explorationserfolge zu erzielen; die Richtigkeit der öffentlichen Aussagen und Bekanntmachungen der Eigentümer oder Betreiber der Mine CSA; keine nachteiligen Entwicklungen in Bezug auf die CSA-Mine; dass MAC in der Lage sein wird, in den nächsten sieben Jahren andere Vermögenswerte zu erwerben; und das Fehlen anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen, sowie das Fehlen signifikanter Veränderungen bei den laufenden Einnahmen und Vermögenswerten des Unternehmens im Zusammenhang mit der Bestimmung des PFIC-Status; das Fehlen jeglicher anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen, und, in Bezug auf Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, (i) der laufende Betrieb der Grundstücke durch die Eigentümer oder Betreiber dieser Grundstücke in einer Weise, die mit der bisherigen Praxis und den öffentlichen Bekanntmachungen (einschließlich der Produktionsprognosen) übereinstimmt, (ii) die Richtigkeit der öffentlichen Erklärungen und Bekanntmachungen, die von den Eigentümern oder Betreibern der zugrundeliegenden Grundstücke abgegeben wurden (einschließlich der Erwartungen für die Entwicklung der zugrundeliegenden Grundstücke, die noch nicht in Produktion sind), (iii) keine nachteilige Entwicklung in Bezug auf ein bedeutendes Grundstück, (iv) die Richtigkeit der Erklärungen und Schätzungen der Eigentümer und Betreiber in Bezug auf Mineralreserven und -ressourcen und (v) die Umsetzung eines angemessenen Plans für die Integration der erworbenen Vermögenswerte.

Weitere Informationen zu Risiken, Ungewissheiten und Annahmen finden Sie im jüngsten Jahresbericht von Osisko, der auf SEDAR unter www.sedar.com und EDGAR unter www.sec.gov veröffentlicht wurde und der auch zusätzliche allgemeine Annahmen in Zusammenhang mit diesen Aussagen enthält. Osisko weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der Risiken und Ungewissheiten nicht erschöpfend ist. Investoren und andere Personen sollten die oben genannten Faktoren sowie die Ungewissheiten, die sie darstellen, und die damit verbundenen Risiken sorgfältig abwägen. Osisko ist der Ansicht, dass die Annahmen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, vernünftig sind. Es kann jedoch nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und voraussichtlichen Ereignisse erheblich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen vorausgesehen wurden, und solche zukunftsgerichteten Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und sollten nicht als verlässlich angesehen werden. In dieser Pressemitteilung stützt sich Osisko auf Informationen, die von MAC im Zusammenhang mit der Akquisition der Mine CSA und deren zukünftigem Betrieb öffentlich bekannt gegeben wurden, und übernimmt daher keine Haftung für derartige öffentliche Bekanntgaben von Dritten. Diese Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung. Osisko ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen verlangt.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

