/C O R R E C T I O N -- F.A.Z.-Institut für Management, Markt- und Medieninformationen GmbH/

Siemens Healthineers und GEA komplettieren die Shortlist herausragenderLeistungen in der Unternehmenskommunikation / F.A.Z.-Institut verleiht Preis fürganzheitliche Kommunikationsarbeit und MarkenführungIntegriertes Kommunikationsmanagement ist die Königsdisziplin der Unternehmens-und Marketingkommunikation. Das Zusammenspiel von Strategien, Maßnahmen,Botschaften und Erfolgsmessung ist die Basis für eine optimale Positionierung.Ganzheitlich agierende Mitarbeiter/-innen sowie klare Zielvorgaben derUnternehmensführung sind dabei neben Strukturen und Prozessen unerlässlich.Besonders ein Unternehmen zeigte 2022/2023 auf diesem Feld exzellente Leistungenund wurde dafür mit dem "Integrated Communication Award 2023" ausgezeichnet:Henkel konnte sich in einem hochkarätigen Wettbewerberumfeld durchsetzen.Auf der Shortlist der herausragenden Einreichungen stehen daneben in diesem Jahrdie GEA Group und Siemens Healthineers. Siemens Healthineers überzeugte durchinnovative und agile Strukturen in der Kommunikationsabteilung und einendurchdachten CommTech-Einsatz. GEA hat die integrierte Kommunikationsstrategieund die Corporate Brand konsequent an der neuen Unternehmenstrategieausgerichtet.Der Juryvorsitzende Professor Ansgar Zerfaß vom Lehrstuhl für StrategischeKommunikation der Universität Leipzig, kommentierte: "Fokussierung und Effizienzsind in der aktuellen wirtschaftlichen und politischen Situation wichtiger dennje zuvor. Das gilt auch für die Unternehmens- und Marketingkommunikation. KlareZielsysteme zur Unterstützung der Wertschöpfung, flexible Prozesse undnachweisbare Erfolge auf Datenbasis sind unverzichtbar. Dazu haben wirinspirierende Beispiele gesehen. Besonders spannend war für uns als Jury zusehen, wie es einigen Unternehmen gelungen ist, digitale Technologien in ihrenKommunikationsabteilungen zu etablieren. Das weist neue Wege für die IntegrierteKommunikation." Dr. Gero Kalt, Geschäftsführer der F.A.Z.-Institut GmbH, fügthinzu: "Strategisches Handeln und professionelles Management haben sich in der

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - In the news release, Henkel gewinnt den "Integrated Communication Award 2023", issued 14-Jun-2023 by F.A.Z.-Institut für Management, Markt- und Medieninformationen GmbH over PR Newswire, we are advised by the company that the release was missing the sixth paragraph (beginning "Die globale Kommunikationsorganisation..."). The complete, corrected release follows:

