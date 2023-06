ROTTERDAM, Niederlande, und HOHENWESTEDT, Deutschland, 16. Juni 2023 /PRNewswire/ -- LyondellBasell und AFA Nord, ein führender Recycler von Agrarfolien, haben zugestimmt, ein 50:50 Gemeinschaftsunternehmen zu gründen, welches das Recycling von Sekundärverpackungsabfällen, die aus flexiblen und transparenten Folien bestehen, zum Ziel hat. Neues Gemeinschaftsunternehmen zur Steigerung der Kreislauffähigkeit von sekundärer Kunststoffverpackung LMF Nord GmbH plant den Bau einer mechanischen Recyclinganlage in Norddeutschland, um linearer Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) und Polyethylen mit niedriger Dichte (LDPE) in hochwertige recycelte Kunststoffmaterialien für die Verwendung in flexiblen Verpackungen zu verwandeln. Der Produktionsstart wird voraussichtlich Anfang 2025 erwartet.

Sekundäre Kunststoffverpackungen wie Stretch- oder Schrumpffolien werden hauptsächlich verwendet, um verpackte Konsumgüter zusammenzuhalten und sie während des Transports und der Lagerung vor Kontamination und Beschädigung zu schützen. Bis heute ist dieses Material schwer zu hochwertigen Rohstoffen zu recyceln, die den Anforderungen der Verpackungsindustrie hinsichtlich Stärke und Transparenz ihres Endprodukts gerecht werden können.

„Dieses Gemeinschaftsunternehmen wird recyceltes LDPE- und LLDPE-Material produzieren und ergänzt unsere bestehende „CirculenRecover"-Produktreihe mit hochdichten Polyethylen- und Polypropylen-Produkten", so Yvonne van der Laan, Executive Vice President, Circular and Low Carbon Solutions beiLyondellBasell. „Dies ergänzt Bemühungen im fortschrittlichen Recycling und entspricht unserer integrierten Hub-Strategie, in der wir vorgelagerte Investitionen in die Bereitstellung von Rohstoffen aus verschiedenen Plastikabfällen vornehmen. Mit dieser effizienten Komplettlösung sind wir weiterhin der bevorzugte Partner unserer Kunden."

Es wird erwartet, dass die neue Recyclinganlage 26.000 Tonnen recyceltes LDPE und LLDPE pro Jahr produzieren wird, die LyondellBasell über seine Produktfamilie CirculenRecover für den Einsatz in verschiedenen Anwendungsbereichen vermarkten wird. Die Produkte reichen von Stretchfolien bis hin zu Feinschrumpffolien. Die Produktfamilie CirculenRecover umfasst eine breite Palette von mechanisch recycelten Materialien, deren Anwendungsbereiche derzeit von Elektrogeräten bis hin zu Waschmittelflaschen und Koffern reichen.