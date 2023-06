Mit dem Besuch des U-Boots in Südkorea werden den Angaben zufolge Vereinbarungen zum Ausbau der militärischen Kooperation umgesetzt, die beide Länder im April während eines Besuchs des südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol in den USA getroffen hatten. Dazu gehört auch eine sichtbarere Stationierung strategischer amerikanischer Waffensysteme.

BUSAN (dpa-AFX) - Die USA haben als Zeichen ihrer verstärkten militärischen Zusammenarbeit mit Südkorea ein Atom-U-Boot in das asiatische Land geschickt. Die "USS Michigan" sei am Freitag in der südöstlichen Küstenstadt Busan eingetroffen, teilte Südkoreas Militär mit. Die Hauptbewaffnung des atomgetriebenen U-Boots besteht aus Marschflugkörpern. Es war zuletzt vor sechs Jahren in Südkorea gewesen.

Amerikanisches Atom-U-Boot legt in Südkorea an

