Tarifabschluss Inflationsausgleichsprämie für Zeitarbeitskräfte in der M+E-Industrie

Berlin (ots) - Vollzeitbeschäftigte Zeitarbeitnehmer erhalten für Zeiten des

Einsatzes in Betrieben der Metall- und Elektroindustrie zusätzlich zum

Arbeitslohn eine steuer- und sozialversicherungsfreie Inflationsausgleichsprämie

von bis zu 2.300 Euro für das Kalenderjahr 2024. Darauf einigten sich heute früh

die Verhandlungsgemeinschaft Zeitarbeit (VGZ), die aus dem

Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister (BAP) und dem

Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ) besteht, und die IG

Metall. Damit gibt es einen neuen Tarifabschluss zum Tarifvertrag über

Branchenzuschläge für Arbeitnehmerüberlassungen in der Metall- und

Elektroindustrie (TV BZ ME), nachdem dieser seitens der IG Metall zum 30.06.2023

gekündigt wurde.



Die Inflationsausgleichsprämie ist gestaffelt auf 300 Euro im Januar 2024 sowie

200 Euro jeweils in den Monaten Februar bis November 2024. Sie ist zahlbar mit

den jeweiligen Monatsabrechnungen. Voraussetzung ist eine Betriebszugehörigkeit

von fünf Monaten und eine Einsatzzeit von mindestens einem Monat in Betrieben

des Geltungsbereichs des TV BZ ME.