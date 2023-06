Spatenstich zur Zukunft des Heizens

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Weng (ots) - Hargassner baut neues ServicecenterAm Firmensitz der Hargassner Heiztechnik in Weng erwartete man am 16. Junivoller Begeisterung Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer. Im kleinen Kreis sollteder Spatenstich zu einem neuen Großprojekt der Geschäftsführer Anton und MarkusHargassner erfolgen - dem "Hargassner Service Center". Mit dabei, eineWeltpremiere - ein Mitarbeiter-Parkhaus zu 100 % aus Massivholz gebaut. Dasspart 8.800 Tonnen CO2 ein.Auf der Fläche hatte bereits im Mai der Rückbau vorhandener Parkstrukturenbegonnen. So ließ sich für Landeshauptmann Stelzer die Dimension der neuenGebäude auf dem Gelände schon gut erahnen. Mit dem Spatenstich, den er gemeinsammit der Hargassner Geschäftsführung, Bezirkshauptmann Mag. Gerald Kronberger unddem Wenger Bürgermeister Gerhard Wiesner und vielen weiteren Ehrengästen ausPolitik und Wirtschaft vollzog, startete offiziell die Erweiterung desUnternehmens um 32.000 m2 Bruttogeschoßfläche. Die Brüder Hargassner planen mitihrer Zukunftsvision für neue und bestehende Kunden u. a. eine Erweiterung desForschungs- und Entwicklungszentrums um ein großes Kundendienstcenter und einevöllige Neukonzeption des Ersatzteil-Managements. Kunden und ihre Interessewerden so noch weiter in den Fokus gerückt. Mit rund 16.000 Kleinteilebehälternim vollautomatischen Lagersystem und 2500 Palettenstellplätzen entsteht einesder modernsten Ersatzteilzentren.Die anwesenden Ehrengäste waren wesentlich von den Highlights des Bauvorhabensbegeistert - wie z. B. knapp 6.750 m2 Büros, 8.000 m2, Halle, eine 2000 m2 großeTiefgarage, ein 13.500 m2 großes Holzparkhaus und eine neue 500 m2 großeLehrwerkstatt mit eigenen Schulungsräumen. Nachhaltige Bauweise undzukunftsweisende Heiztechnik sind für Hargassner selbstverständlich. Ziel ist,soviel wie möglich aus Holz zu bauen. Die Büros bestehen z. B. auf dreiStockwerken aus Holz. Auch die Halle folgt mit Holzleimbindern und Holzdeckendieser Vorgabe. Die Neubauten werden zum größten Teil nächstes Jahr in derzweiten Jahreshälfte - rechtzeitig zum 40jährigen Jubiläum - in Vollbetriebgehen. Der Gesamtabschluss aller Büros erfolgt dann bis zum Frühjahr 2025.Perfekte IntegrationDie Gebäudearchitektur des neuen Kundendienst- und Ersatzteil-Service-Centerswird geprägt durch großflächige Holzfassaden. Der Baukörper desKundendienstcenters schafft eine lückenlose Verbindung zwischen demexistierenden Forschungs- und Entwicklungszentrums und erhält einen eigenenÜbergang in das Verwaltungszentrum der Energy-World. Unter dem Neubau befindetsich ein neues Sprinklerbecken für das komplette Werk. Sein Wasservolumen vonknapp 1500 m3 entspricht 12.000 Badewannen. Das erhöht die Sicherheit im