Teamwork für die Rettung des Kaffees / Nespresso und Partner diskutierten auf dem GREENTECH FESTIVAL 2023 über die Zukunft des Kaffeeanbaus (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Der Klimawandel setzt den empfindlichen Kaffeepflanzen immer

mehr zu. Das GREENTECH FESTIVAL in Berlin war zwei Tage lang Plattform für

Gespräche darüber, wie der Rohstoff Kaffee durch starke Partnerschaften

geschützt werden kann.



Unter dem Motto "Designing the Future of Coffee" sind auf dem diesjährigen

GREENTECH FESTIVAL (GTF) verschiedene Akteur:innen und Expert:innen

zusammengekommen. Auf zwei Panel Talks wurde am Nespresso Stand diskutiert. Mit

dabei: die Rainforest Alliance, B Lab, OpenSC (Supply Chain-Verifizierung und

Rückverfolgung mittels Technologien wie KI und Blockchain), DHL mit dem

Pilotprojekt Clean Process , und Nespresso selbst. Zusammen bilden Sie das

"Coffee Co-Lab". Für die externe Expert:innensicht dabei: das PIK

Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.





Zentral die Fragen: Wie kann es auch in Zukunft noch genügend und vor allemnachhaltig angebauten Kaffee geben? Und was muss entlang der gesamtenWertschöpfungskette passieren, damit alle Beteiligten, einschließlich derKaffeefarmer:innen selbst, hoffnungsvoll in die Zukunft blicken können?Panel Talks: Das "Coffee Co-Lab" und Expert:innen ordnen einUnter der Moderation von Janine Steeger - Spezialistin für Nachhaltigkeitsthemenund bekannt aus ihrer Zeit bei RTL Explosiv, fand am Donnerstag das erste Panelzum Thema " Designing the Future of Coffee " statt. Es ging u. a. umDekarbonisierung der Lieferketten und darum, wie man Transparenz sicherstellenkann.Alessandro Piccinini, BEO von Nespresso Deutschland: "Wir müssen Kaffee für dieZukunft retten! In der Transformation der Kaffeebranche sind wir führend - dochwir schaffen es nur mit Teamwork. Wir brauchen starke Partner an unserer Seite,um unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und die Kaffeebranche entlang dergesamten Wertschöpfungskette umzugestalten. Den Weg dahin wollen wir transparentmachen, unsere langjährige Erfahrung allen zur Verfügung stellen, und weiter dienotwendigen Innovationen vorantreiben. Dafür brauchen wir auch den Input und dieUnterstützung von außen. Das Umfeld des GTF ist genau richtig, um in den Dialogzu gehen und den vermeintlichen Spagat zwischen Wirtschaft und Umweltschutz zumeistern. Unser Ziel: auch in Zukunft den Erhalt eines qualitativ hochwertigenKaffees sicherzustellen - und zwar gemeinsam mit der Branche und zum Wohle allerin der Wertschöpfungskette."Dr. Christoph Hempsch, Head of Sustainability DHL : "Kaffee wird überall auf derWelt genossen, aber nur an vergleichsweise wenigen Orten dieser Welt angebaut.Nachhaltige Logistik kann daher einen direkten, positiven Beitrag zumGesamtfußabdruck des Produktes leisten. In Deutschland investiert Nespresso