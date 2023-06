Peking (ots/PRNewswire) - Im Rahmen des Programms "Jiangxi Yichun immaterielles

Kulturerbe-Erlebnis" hat der Chefredakteur der kasachischen Wirtschaftszeitung

Delovoy Kazakhstan, Serik Korzhumbayev, kürzlich eine fünftägige Erlebnisreise

nach Yichun unternommen, um hier in engen Kontakt mit der einzigartigen Folklore

zu treten.



Serik Korzhumbayev besuchte während seines Aufenthalts in Yichun unter anderem

die Mingyue Mountain Scenic Area, das Gao'an Ruizhou Präfekturbüro, das Yuan

Blue and White Porcelain Museum sowie den Fengcheng Hongzhou Kilnandand. Während

seines Aufenthalts in Yichun erlebte Serik Korzhumbayev verschiedene

immaterielle Kulturerbe-Elemente wie die Wentang heißen Quellen und den

Biskuitkuchen, die Wanzai Victory Drum, den Fengcheng Yue Family Lion Dance

sowie die Fertigkeiten bei der Verarbeitung chinesischer Arzneimittel der

Zhangbang-Familie.





Serik Korzhumbayev besuchte zuerst die Mingyue Mountain Hot Spring Scenic Area."Der Yichun Mingyue Mountain hat eine bewegende Legende von der MondgöttinChang'e und die selenreiche Warmquelle im Wentang Township wird als diewunderbarste Warmquelle in China gefeiert", erklärte Yuan Chengyu, Mitglied desParteikomitees und Direktor des Partei- und Massenarbeitsabteilung, die Legendeund Geschichte des Mingyue Mountain.Die Herstellung von Biskuitkuchen in Yichun begann in der Song-Dynastie. Beibesonderen Anlässen wie Hochzeiten, Geburtstagsfeiern und anderen Festlichkeitenluden die Einheimischen Köche ein, um im Voraus Biskuitkuchen als Snacks undGeschenke herzustellen. Während er Gästen Biskuitkuchen zubereitete, erklärtePeng Ming, der Geschäftsführer von Jiangxi Haocai Food Co., Ltd., dieHerstellung des Biskuitkuchens. Im Jahr 2021 wurde die Technik der Herstellungvon Biskuitkuchen zum immateriellen Kulturerbe von Yichun ernannt.Beim Betreten der alten Stadt Wanzai zog die Aufführung des nationalenimmateriellen Kulturerbes Wanzai Victory Drum die Aufmerksamkeit derBesucherdelegation auf sich. "Ich habe noch nie einen solchen orientalischenTanz gesehen. Er ist zugleich alt und geheimnisvoll." Serik Korzhumbayev stauntebeim Fotografieren.In Fengcheng bewunderte die Delegation ein weiteres nationales immateriellesKulturerbe, den Yue Family Lion Dance. Der Yue Family Lion Dance ist eine Artvon Folk-Aktivität, die von den Einheimischen von Fengcheng geschaffen wurde, umden nationalen Helden Yue Fei zu ehren. Der Tanz entstand in der Song-Dynastieund entwickelte sich in der Ming-Dynastie zu einer eigenständigen Kunstform.Seit mehr als 400 Jahren ist er Teil der lokalen Kultur.Die chinesische Kultur ist breit und tiefgründig. Die Porzellan-Kultur und dietraditionelle chinesische Medizin-Kultur sind sehr berühmt in den Ländernentlang der Belt and Road-Route. Nach seiner Reise sagte Serik Korzhumbayev:"Dies war eine unvergessliche Reise, und ich kann es kaum erwarten, die Folkloreund Kultur von Yichun mit noch mehr Menschen zu teilen."https://en.imsilkroad.com/p/334595.htmlVideo - https://mma.prnewswire.com/media/2102908/video.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2102909/photo.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-auslandischer-journalist-erkundet-einzigartige-folklore-und-charme-in-yichun-ostchina-provinz-jiangxi-301853157.htmlPressekontakt:GaoJingyan,+86-13552905167Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/135504/5536334OTS: Xinhua Silk Road Information Service