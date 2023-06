Beste Anwälte 2023 Marc Klaas, MTR Legal Rechtsanwälte, im Bereich M&A gelistet

Köln (ots) - Für den Bereich "Mergers and Acquisitions" (M&A) ist Rechtsanwalt

Marc Klaas, MTR Legal Rechtsanwälte, erneut in das Ranking der besten Anwälte

aufgenommen worden.



Das Ranking der Besten Anwälte und Wirtschaftskanzleien Deutschlands wird vom

Handelsblatt in Kooperation mit dem US-Verlag Best Lawyers erstellt.

Rechtsanwalt Klaas hat die Auszeichnung zum wiederholten Mal im Bereich

"Fusionen und Übernahmen" erhalten. Zur Routine ist sie damit aber nicht

geworden. Vielmehr ist sie für ihn und das ganze Team der Wirtschaftskanzlei MTR

Legal Rechtsanwälte Ansporn, das hohe Niveau der Rechtsberatung zu halten und

weiter zu optimieren.