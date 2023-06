Deutschland und Kolumbien planen Partnerschaft für grünen Wasserstoff

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland und Kolumbien wollen künftig bei der Produktion von grünem Wasserstoff eng zusammenarbeiten und eine Klima- und Energiepartnerschaft eingehen. "Wir werden den überwiegenden Teil der gigantischen Energiemenge, die wir gasförmig brauchen, importieren müssen", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Freitag in Berlin in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro. Dafür brauche Deutschland große Partner in der Welt. "Kolumbien soll einer dieser Partner sein."

Grüner Wasserstoff wird durch die Elektrolyse von Wasser mit aus erneuerbaren Energien erzeugtem Strom hergestellt und ist somit CO2-frei. Petro betonte, Südamerika habe hierfür ein enormes Potenzial. "Und eines der Länder, die die meisten Kapazitäten in Südamerika haben, ist Kolumbien." Man wolle dieses Vorhaben gemeinsam in Angriff nehmen. Scholz und Petro teilten mit, dass dazu eine Arbeitsgruppe beider Energieministerien eingesetzt werde.

Der kolumbianische Präsident dankte dem Kanzler für die langjährige Unterstützung Deutschlands beim Friedensprozess in seinem Land. Die Zahl der Tötungsdelikte in Kolumbien sei zwar erheblich gesunken, sagte Petro. Aber es sei noch ein Weg zurückzulegen. "Es geht darum, eine Ära der Gewalt zu verlassen und zu einer Ära des Friedens überzugehen. Dafür brauchen wir den Willen und auch Unterstützung."

Scholz sagte, der Friedensprozess sei zwar noch lange nicht am Ziel, aber auf gutem Weg. "Auf unsere Hilfe kann auch in Zukunft gezählt werden."/sk/DP/mis